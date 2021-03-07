أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البرلمان العربي يدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

Print
البرلمان العربي يدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة البرلمان العربي يدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة
أشاد باحترافية قوات التحالف في التصدي للهجمات الإرهابية

البرلمان العربي يدين هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة

أدان البرلمان العربي بشدة محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية من خلال الطائرات المفخخة التي اعترضتها قوات التحالف، داعياً إلى وقفة جادة حاسمة وفورية من المجتمع الدولي لثني مليشيا الحوثي الإرهابية عن سلوكها الإجرامي المتعمد والممنهج.

واستنكر البرلمان العربي في بيان له اليوم، أي اعتداء على سيادة المملكة ويهدد أمنها واستقرارها ويستهدف المدنيين والأبرياء والذي يعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين، محذراً من استمرار هذه الهجمات التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة وتعد تحد سافرا للمجتمع الدولي وكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع المملكة تجاه هذه الهجمات الإرهابية المتكررة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معرباً عن تأييده التام لكل الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشاد البرلمان العربي باحترافية قوات التحالف في التصدي للهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي بشكل متكرر وصدها لهذه الهجمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

شبكة عيون الإخبارية