تغيُّر لون "الماسك" دليل على الإصابة بـ"كورونا".. جامعة حلوان تكشف أحدث اختراعاتها

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مصراوي Masrawy

كتبت- داليا شبل:

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن فوز مشروعَي تخرج للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١، ضمن المشروعات التي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في منحة تقدم لها ٨٥٠ فكرة لمشروعات تخرج على مستوى الجامعات المصرية.

جاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

وأوضح نجم أن جامعة حلوان تدعم وتشجع طلابها للاستفادة من فرص دعم مشروعات التخرج، والتي تتيحها الدولة، وتساندهم لتحقيق كل ما يسهم بدوره في رفع شأنهم وشأن بلدهم، وزيادة تفاعلاتهم بسوق العمل ومعرفة متطلباته، مشيدًا بما تقدمه الدولة والقيادة السياسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من دعم وفرص عديدة للطلاب؛ وهو ما يصب في مصلحة الطالب المصري.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب أن المشروعات الفائزة، هي: مشروع تخرج (إنتاج أقمشة أقنعة ذكية للحماية من فيروس "كوفيد-19")، للطالبة نهى عصام حسن، الطالبة بالفرقة الرابعة قسم الغزل والنسيج، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة غالية الشناوي، رئيس القسم العلمي.

جاءت فكرة المشروع بعد تفشي وباء "كوفيد-19" والذي أسفر عن موت الآلاف ولا يزال يعد من أخطر الأوبئة التي تواجه العالم؛ حيث تبيَّن أن أقمشة الحماية من مخاطر هذا الفيروس القاتل (الماسك أو ما يُعرف بالكمامة) هي خط الوقاية الأول؛ نظرًا لعدم وجود علاج فعال له حتى الآن، فقد اعتمدت الاستراتيجيات على التباعد الاجتماعي كوسيلة لمنع انتشاره.

ويعد استخدام أقنعة الوجه جزءًا رئيسيًّا من هذه الاستراتيجية لإنشاء الحواجز بين الأفراد المصابين وغير المصابين؛ حيث إن أقنعة الوجه تغطي منطقة الفم والأنف، لمنع وصول الرزاز المتناثر من المصاب وزيادة فرص إصابة الآخرين واتساع احتمالات انتقال العدوى.

ويهتم المشروع ويركز في عمل أقنعة ذكية تحذيرية متعددة المواصفات بتكلفة أقل وجودة أعلى باستخدام المواد متغيرة اللون بالمحفز الخارجي كالحرارة أو الضوء أو درجة الأس الهيدروجيني؛ لتعمل كحاجز لمنع دخول الفيروس، وبمجرد ارتداء الشخص المصاب لها تظهر علامة يتغير لونها وتوضح أن هذا الشخص مصاب بالمرض، وبمجرد رؤية تغيير اللون على القناع يمكن تجنب الشخص والابتعاد عنه تمامًا، وبذلك تقل أعداد المصابين بسبب العدوى، بالإضافة إلى فائدة هذا القناع للمريض نفسه؛ حيث يعرف المريض بإصابته مبكرًا؛ مما يساعد على سرعة توجيهه لتلقي العلاج، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد المستنفد في إجراء التحاليل والأشعة، والذي بدوره يؤدي إلى فاعلية العلاج، حيث إن أكثر أسباب زيادة الوفيات هو عدم معرفة المريض بإصابته بالفيروس مبكرًا، بالإضافة إلى تميز القناع المزمع إنتاجه بتحقيق أقصى درجات الراحة ومنع دخول الفيروس ومقاومة عالية للسوائل، وتميزه بنفاذية عالية لاستنشاق الهواء وكفاءة ترشيح عالية وغير مسبب للحساسية، كما أنه خفيف الوزن وغير سام، وذلك باستخدام خامات ومعالجات جديدة.

وفاز مشروع تخرج (تطبيقات الأشرطة المنسوجة في مجال الأقمشة الذكية والأغراض الجمالية) للطالب بلال أحمد عبد الجليل، الطالب بالفرقة الرابعة، قسم الغزل والنسيج، تحت إشراف الدكتورة إيمان أبو طالب، الأستاذ المساعد بالقسم ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

جاءت فكرة المشروع في ضوء رؤية مصر 2030 والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وتوجهات الجامعة لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على العمل الحر، حيث يهدف المشروع لتأهيل الطلاب للبدء في مشروع ريادي من خلال التوسع في تنفيذ تطبيقات مختلفة للأشرطة المنسوجة، باعتبارها أحد المنتجات النسجية التي تصلح لتأسيس مشروع ريادي، كما أنها لديها القدرة على تحقيق قيمة مضافة في مجالات الديكور ومكملات الأزياء، بواسطة تصميم وإنتاج أشرطة برؤى مبتكرة وقيمة وظيفية متميزة، وكذلك في مجال الأقمشة الذكية والأقمشة ذات الاستخدامات الخاصة، والتي تتناسب مع التطورات التكنولوجية، والمشروع سينفذ بالتعاون مع شريك صناعي (التحالف القومي للنسيج) أحد مشروعات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.