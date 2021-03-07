مئات الآلاف يتظاهرون ضد الانقلاب في ميانمار

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مصراوي Masrawy

يانجون- (د ب أ):

خرج مئات الآلاف من الأشخاص للتظاهر في مدينتي يانجون وماندالاي ومدن وبلدات بمختلف أنحاء ميانمار اليوم الأحد، في أحد أكبر أيام الاحتجاج منذ الانقلاب العسكري.

ووقف عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة ماندالاي دقيقتي صمت، في ذكرى هؤلاء الذين قتلوا في القمع الدموي للمظاهرات على أيدي قوات الشرطة والأمن.

وقال متظاهر أمام الحشود في مدينة ماندالاي "حتى لو تم تصويب البنادق علينا، لابد من أن نعبر بصوت عال عن استيائنا من قلوبنا" وهتف كثيرون، ردا على ذلك ، ضد الجيش.

وكان مئات الآلاف من المتظاهرين قد أغلقوا طرقا رئيسية في مختلف أنحاء ميانمار أمس السبت، بما فيها المركز التجاري في يانجون، فيما تتواصل المظاهرات ضد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.