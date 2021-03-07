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لافروف يبدأ غدا جولة خليجية لبحث الأوضاع في سوق الطاقة وسوريا وليبيا واليمن

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لافروف يبدأ غدا جولة خليجية لبحث الأوضاع في سوق الطاقة وسوريا وليبيا واليمن لافروف يبدأ غدا جولة خليجية لبحث الأوضاع في سوق الطاقة وسوريا وليبيا واليمن

مصراوي Masrawy

02:01 م الأحد 07 مارس 2021

موسكو- (د ب أ):

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم غد الاثنين جولة بمنطقة الخليج.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن لافروف سيزور خلال الفترة بين 8 و12 مارس الجاري كلا من الإمارات، حيث سيلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ووزير الخارجية عبد الله بن زايد، والسعودية حيث من المقرر أن يجتمع مع ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، وقطر حيث سيستقبله الأمير تميم بن حمد ووزير الخارجية محمد عبد الرحمن.

وأضافت الوزارة، وفقا لما نقله موقع قناة "آر تي العربية"، أن المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ستتخذ مكانة خاصة في أجندة جولة لافروف القادمة، مع التركيز على تطبيق الاتفاقات المبرمة سابقا على أعلى المستويات.

وذكر البيان أن موسكو تولي اهتماما كبيرا لمواصلة التنسيق مع دول الخليج بشأن الوضع في سوق الطاقة العالمية، لا سيما ضمن إطار تحالف "أوبك بلس" و"منتدى الدول المصدرة للنفط".

كما ستحتل مكانة مهمة في أجندة مفاوضات لافروف في الخليج المسائل المتعلقة بتوسيع التعاون في مجال مكافحة تفشي ، وتفعيل الروابط الثقافية والإنسانية، حيث أشار البيان إلى أن استمرار العمل بنظام الإعفاء من التأشيرات بين وكل من الإمارات وقطر يعد عاملا محفزا مهما في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالشق السياسي من الجولة، فمن المتوقع أن يركز لافروف على ضرورة تسوية النزاعات القائمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر حوار شامل يراعي مصالح ومباعث قلق جميع الأطراف المنخرطة فيها.

وأوضحت الخارجية الروسية أن لافروف سيستعرض من هذه الزاوية الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى التسوية العربية-الإسرائيلية.

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