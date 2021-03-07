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وزير خارجية الصين: التعديلات في قواعد انتخابات هونج كونج "منصفة"

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وزير خارجية الصين: التعديلات في قواعد انتخابات هونج كونج "منصفة" وزير خارجية الصين: التعديلات في قواعد انتخابات هونج كونج "منصفة"

مصراوي Masrawy

01:58 م الأحد 07 مارس 2021

بكين- (أ ف ب):

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد أن مقترح بكين المثير للجدل بشأن منح البر الرئيسي حق الاعتراض في الانتخابات التشريعية في هونج كونج "قانوني ومنصف ومنطقي"، وذلك بعدما واجهت الخطوة انتقادات اعتبرت أنها تمثّل اعتداء على الحريات في المدينة.

وتم تقديم التشريع بشأن السماح لحكام الصين الشيوعيين بالتدقيق في جميع المرشحين للانتخابات في هونج كونج الجمعة لدى افتتاح أعمال مجلس الشعب في بكين.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحافي على هامش انعقاد مجلس الشعب في بكين إن التغيير المقترح ضروري "للمحافظة على دوام السلم والاستقرار في هونج كونج" بعد تظاهرات مطالبة بالديمقراطية كانت ضخمة وتخللتها أعمال عنف أحيانا في 2019.

وأفاد وانغ الأحد أن القواعد الجديدة المقترحة ستدعم "انتقال هونج كونج من الفوضى إلى الحوكمة" وتعد "دستورية تماما".

وأُعلن عن مسودة القرار بعد يوم من سجن عشرات المدافعين عن الديموقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة بموجب قانون للأمن القومي أُقر خلال جلسة لمجلس الشعب العام الماضي.

وعادة يكون التشريع الذي يتم رفعه إلى المجلس قد تمّت الموافقة عليه سلفا بأغلبية ساحقة من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الشيوعي.

وأثارت القواعد المقترحة تنديدا دوليا إذ أشارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الصين تنتهك ضمانات الحكم الذاتي التي كانت ممنوحة لهونج كونج لدى انتقالها من الحكم البريطاني سنة 1997.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الخطوة تمثّل "هجوما مباشرا" على الحريات في هونج كونج.

وسارعت بكين إلى تفكيك أسس المدينة الديموقراطية ردا على الاحتجاجات الضخمة التي شلّتها لشهور.

وقال مسؤولون صينيون مرارا خلال الأسابيع الأخيرة إنه ينبغي أن يقتصر حكم هونج كونج على "الوطنيين"، أي الموالين للحزب الشيوعي.

وأفاد وانغ الجمعة "لا فرق إطلاقا بين حب هونج كونج والوطنية".

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