أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غداً عقرب الدسم الثالثة.. و"الحصيني": اعتدال الطقس "ودّع الشتاء ولا تودّع البرد"

Print
نجم "سعد السعود" 13 يوماً وهو أول منازل الربيع.. لا تخففوا الملابس

غداً عقرب الدسم الثالثة.. و

يبدأ، غداً الاثنين، نجم "سعد السعود" ومدته 13 يوماً.

وسعد السعود هو أول منازل فصل الربيع فعلياً، حيث يعتدل فيه الطقس بوجهٍ عام، وهو من مواسم الأمطار في والخليج‏، وفيه قران خامس ربيع طامس، إذا الله طرح البركة، كذلك فيه غرس فسائل النخيل، ويُقلم فيه العنب والتين، ويزرع فيه البرسيم والخضار، وفيه تُفرخ الطيور البرية والتي ينبغي الامتناع عن صيدها.

وأوضح الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني أن هذا النجم هو آخر العقارب "العقرب الثالثة"، وتسمى عقرب الدسم إذا كانت السنة خصبة، نودع فيه الشتاء ولا نودع البرد، ناصحاً بعدم رفع الملابس الشتوية في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.

وأشار "الحصيني" إلى أن هذا النجم فيه وقت هجرة الطيور المهاجرة‏، حيث تقول العرب: "إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود، واخضرّ كل عود، وانتشر كل مصرود، وكُره في الشمس القعود".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

شبكة عيون الإخبارية