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"الدفاع" تُخصّص رابطاً لحجز موعد تلقي لقاح كورونا لمنسوبيها وذويهم

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"الدفاع" تُخصّص رابطاً لحجز موعد تلقي لقاح كورونا لمنسوبيها وذويهم "الدفاع" تُخصّص رابطاً لحجز موعد تلقي لقاح كورونا لمنسوبيها وذويهم
ممن لهم أحقية علاج بمستشفيات القوات المسلحة بمختلف المناطق

أعلنت وزارة الدفاع عن تقديم لقاحات كورونا لمنسوبيها وذويهم عبر مراكز اللقاحات، ممن لهم أحقية علاج بمستشفيات القوات المسلحة بمختلف مناطق المملكة.

وخصصت الوزارة رابطاً يمكن من خلاله حجز المواعيد لمنسوبي الوزارة وأسرهم: https://msdeservices.psmmc.med.sa/COVID19/COVID/MyAppointments

وكان مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري، دشّن مركز التطعيم ضد كورونا (COVID-19) بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

ويمثل هذا التدشين انطلاق حملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة حيث تم تجهيز (16) مركزاً وعيادة بالمستشفيات العسكرية.

وتم تدشين مركز لقاحات كورونا بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية في منطقة تبوك.

وجُهز المركز الذي يضم 10 عيادات وغرفة طوارئ ومختبر التحصين بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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