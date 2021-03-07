أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هل يلغي "عباس" الانتخابات تجنباً لمنافسة "البرغوثي" على الرئاسة الفلسطينية؟

Print
هل يلغي "عباس" الانتخابات تجنباً لمنافسة "البرغوثي" على الرئاسة الفلسطينية؟ هل يلغي "عباس" الانتخابات تجنباً لمنافسة "البرغوثي" على الرئاسة الفلسطينية؟
زيادة التحديات بانفصال "القدوة" بقائمة منفصلة عن "فتح"

هل يلغي

يواجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يواجه انتخابات للمرة الأولى منذ 15 عاماً، شرخاً متزايداً داخل حركة فتح، يشكل تهديدًا جديدًا لهيمنته على السياسة الفلسطينية.

وكثفت محاولة مروان البرغوثي منافسة "عباس" في الانتخابات، من التكهنات بأنه قد يلغي الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في يوليو المقبل؛ خوفاً من تحدٍ محتمل من قبل "البرغوثي"، الزعيم الفلسطيني الشهير الذي سجنته إسرائيل، وفقاً لـ"رويترز".

وينفي مكتب "عباس" أن يكون لديه خطط لتأجيل أو إلغاء الانتخابات الرئاسية.

ويضاف إلى التحديات ناصر القدوة، العضو المخضرم في اللجنة المركزية العليا لحركة فتح، الذي أعلن الأسبوع الماضي أنه بصدد تشكيل قائمة جديدة من شأنها أن ترشح نفسها بشكل منفصل عن فتح في الانتخابات التشريعية في مايو.

وكان "البرغوثي"، الذي يبلغ الآن 61 عاماً، قوة دافعة في انتفاضة الفلسطينيين 2000-2005 في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية في عام 2004 بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب عدة هجمات مميتة على إسرائيليين من قبل مسلحين فلسطينيين، ولطالما نفى "البرغوثي" هذه الاتهامات.

وحكم "عباس"، 85 عامًا، السلطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية بمرسوم لأكثر من عقد، وفي يناير الماضي أعلن عن اقتراع رئاسي وتشريعي - وهي خطوة يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها رد على الانتقادات المحلية والغربية للشرعية الديمقراطية لرئاسته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح

أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح

شبكة عيون الإخبارية