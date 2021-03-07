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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام عوض الله، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والبيئة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة السودان الشقيقة، تأتي توطيدًا لجهود مصر لدعم السودان في المرحلة التاريخية المهمة الحالية، واستعداد مصر الكامل لتقديم كل سبل الدعم.

وأوضح عوض الله، في بيان له اليوم الأحد، أن الوقت الذي تتم فيه تلك الزيارة الأولى من نوعها مهم؛ خصوصًا أنها تأتي فور تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، فهناك ارتباط وثيق بين أمن واستقرار البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية- السودانية علاقات أزلية وتاريخية وأخوية متميزة، خصوصًا بين شعبَي البلدَين الشقيقَين وتتمتع بخصوصية مشتركة.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن هناك جملة من الدلالات المهمة وقضايا إقلمية ومصالح مشتركة بين البلدين حملتها تلك الزيارة؛ كالعلاقات الاقتصادية وقضية سد النهضة والأمن في البحر الأحمر، بجانب تأكيد رفض البلدين الأمر الواقع في قضية سد النهضة.

وتابع عوض الله: شهدت العلاقات المصرية- الإفريقية تحولًا جذريًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، فبعد أعوام من الفتور والتهميش في العلاقات المصرية- الإفريقية استطاع السيسي العودة إلى العمق الاستراتيجي، وأصبحت إفريقيا حاضرة على أجندة مصر في كل المحافل الدولية؛ وهو ما ساعد على إعادة مصر إلى دورها الريادي في القارة الإفريقية.