أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أعاد لمصر دورها الريادي.. برلماني يشيد بتطور العلاقات المصرية- الإفريقية

Print
السيسي أعاد لمصر دورها الريادي.. برلماني يشيد بتطور العلاقات المصرية- الإفريقية أعاد لمصر دورها الريادي.. برلماني يشيد بتطور العلاقات المصرية- الإفريقية

مصراوي Masrawy

01:28 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام عوض الله، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والبيئة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى دولة السودان الشقيقة، تأتي توطيدًا لجهود لدعم السودان في المرحلة التاريخية المهمة الحالية، واستعداد مصر الكامل لتقديم كل سبل الدعم.

وأوضح عوض الله، في بيان له اليوم الأحد، أن الوقت الذي تتم فيه تلك الزيارة الأولى من نوعها مهم؛ خصوصًا أنها تأتي فور تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، فهناك ارتباط وثيق بين أمن واستقرار البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية- السودانية علاقات أزلية وتاريخية وأخوية متميزة، خصوصًا بين شعبَي البلدَين الشقيقَين وتتمتع بخصوصية مشتركة.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن هناك جملة من الدلالات المهمة وقضايا إقلمية ومصالح مشتركة بين البلدين حملتها تلك الزيارة؛ كالعلاقات الاقتصادية وقضية سد النهضة والأمن في البحر الأحمر، بجانب تأكيد رفض البلدين الأمر الواقع في قضية سد النهضة.

وتابع عوض الله: شهدت العلاقات المصرية- الإفريقية تحولًا جذريًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، فبعد أعوام من الفتور والتهميش في العلاقات المصرية- الإفريقية استطاع السيسي العودة إلى العمق الاستراتيجي، وأصبحت إفريقيا حاضرة على أجندة مصر في كل المحافل الدولية؛ وهو ما ساعد على إعادة مصر إلى دورها الريادي في القارة الإفريقية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية