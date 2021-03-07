أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تزامناً مع اليوم العالمي.. هيئة المحاسبين تُطلق برنامج تمكين المرأة في المهنة

Print
تزامناً مع اليوم العالمي.. هيئة المحاسبين تُطلق برنامج تمكين المرأة في المهنة تزامناً مع اليوم العالمي.. هيئة المحاسبين تُطلق برنامج تمكين المرأة في المهنة
يأتي معززاً لقدراتها التي تسهم في التنمية الاقتصادية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030

تزامناً مع اليوم العالمي.. هيئة المحاسبين تُطلق برنامج تمكين المرأة في المهنة

تدشن الهيئة للمحاسبين القانونيين يوم غدٍ 8 مارس، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة، برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة، بحضور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وعدد من المحاسبات السعوديات.

ويأتي البرنامج سانداً لرحلة المرأة في مهنة المحاسبة ومعززاً لقدراتها التي تسهم في التنمية الاقتصادية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 عبر مسارات رئيسية تشمل: التدريب والتأهيل والريادة والتوظيف.

وسيتخلل التدشين إعلان الهيئة عن عدة مبادرات داعمة للبرنامج الذي يهدف إلى زيادة أعداد المهنين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المحاسبة والمراجعة الملائمة ودعم الطلبة في الجامعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

شبكة عيون الإخبارية