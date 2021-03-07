أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إيطاليا تفكر في قيود أكثر صرامة في العطلات الأسبوعية على الأقل

Print
إيطاليا تفكر في قيود أكثر صرامة في العطلات الأسبوعية على الأقل إيطاليا تفكر في قيود أكثر صرامة في العطلات الأسبوعية على الأقل

مصراوي Masrawy

01:28 م الأحد 07 مارس 2021

روما- (د ب أ):

تفكر حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في فرض قيود أكثر صرامة، بما في ذلك جعل البلاد بأكملها منطقة شديدة الخطورة "حمراء" على الأقل خلال عطلات نهاية الأسبوع، لمواجهة طفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا لصحيفة كورييري ديلا سيرا: "لم تتوقف الموجة الثانية أبدا، نشهد ذروة كبيرة للغاية بسبب السلالات المتحورة، وهو ما يقودنا إلى اتخاذ إجراءات أكثر تقييدا من أي وقت مضى".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن سبيرانزا لم يستبعد تحويل إيطاليا بأكملها إلى منطقة حمراء على الأقل في عطلات نهاية الأسبوع، وفرض حظر تجوال أكثر صرامة. وقال: "من الواضح أننا سنراقب الوضع الوبائي، ونكيف التدابير في ضوء المتغيرات".

ويوجد في إيطاليا نظام ثلاثي المستويات يصنف المناطق حسب المخاطر المنخفضة والمتوسطة والعالية بناء على عدد الحالات. ويتضمن النظام إغلاق الحانات والمطاعم، وفرض قيود صارمة على تحركات الأشخاص لمنعهم من مغادرة مدينتهم أو بلدتهم. وأغلقت عدة مناطق بالفعل المدارس مع انتشار السلالات المتحورة بشكل أسرع بين الشباب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية