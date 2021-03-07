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الإمارات : 12 حالة وفاة و2613 إصابة جديدة بكورونا

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الإمارات : 12 حالة وفاة و2613 إصابة جديدة بكورونا الإمارات : 12 حالة وفاة و2613 إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

01:17 م الأحد 07 مارس 2021

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1322 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2613 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 410 آلاف و849 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1587 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 392 ألفا و 792حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 234 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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