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الجيش السوداني يعلن إحباط تهريب أسلحة لصالح ميليشيات إثيوبية

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الجيش السوداني يعلن إحباط تهريب أسلحة لصالح ميليشيات إثيوبية الجيش السوداني يعلن إحباط تهريب أسلحة لصالح ميليشيات إثيوبية

مصراوي Masrawy

01:17 م الأحد 07 مارس 2021

الخرطوم-(د ب أ):

ضبطت استخبارات الجيش السوداني بنادق آلية وقنابل يدوية وذخائر مهربة كانت في طريقها إلى ميليشيات إثيوبية عبر حدود ولاية القضارف مع إثيوبيا.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن مصادر مطلعة القول اليوم الأحد إن الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة بالقضارف وضعت يدها على الأسلحة والمتفجرات إثر معلومات ومتابعة لحركة الميليشيات الإثيوبية المسلحة وعصابات الشفتة التي نشطت في الآونة الأخيرة في قطع الطريق أمام الرعاة والمزارعين.

وتمكنت شعبة استخبارات الفرقة من ضبط الأسلحة والذخائر على متن شاحنة بمحلية القلابات الغربية بمنطقة سمسم الزراعية.

وشملت المضبوطات 38 بندقية كلاشينكوف و53 خزنة كلاشينكوف وكمية أخرى من الأسلحة والذخائر.

وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توترا عسكريا منذ نوفمبر الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 سنة.

وتتهم إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل مناطقها واحتلال أراضيها الزراعية.

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