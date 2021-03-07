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مسؤول بريطاني: على الاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن" نيته السيئة " نحونا

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مسؤول بريطاني: على الاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن" نيته السيئة " نحونا مسؤول بريطاني: على الاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن" نيته السيئة " نحونا

مصراوي Masrawy

01:16 م الأحد 07 مارس 2021

لندن- (د ب ا):

دعا كبير المفاوضين البريطانيين لورد فروست بروكسل" للتخلى علن أي نية سيئة متبقية" نحو المملكة المتحدة لخروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الوقت الذي مازال يشهد خلافات بشأن الترتيبات المتعلقة بالتجارة مع إيرلندا الشمالية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت إنها سوف تتخذ إجراء قانونيا ضد وايت هول( مركز السلطة في المملكة المتحدة)، عقب أن أعلنت المملكة أنها سوف تمدد سلسلة من فترات السماح للشركات للتكيف مع الترتيبات الجديدة بين إيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة ، والتي تهدف لتسهيل التجارة بين إيرلندا الشمالية، التي سوف تبقى ضمن السوق الأوروبية الموحدة للبضائع، وبريطانيا العظمى لحين إصدار قرار بشأن الترتيبات النهائية.

وقال الوزير فروست الأربعاء الماضي إن الخطوة التي اتخذتها لندن سوف تتيح المزيد من الوقت للمفاوضات البناءة مع نظرائها في بروكسل.

ولكن الخطوة أثارت رد فعل غاضب من جانب بروكسل، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة بالتراجع عن التزاماتها بشأن اتفاقية الخروج من الاتحاد، التي تهدف لضمان عدم العودة للحدود الصعبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن فروست كتب في صحيفة ذا صنداي تلجراف إن هذه الخطوة قانونية وتهدف لحماية حياة الجميع في إيرلندا الشمالية.

وأضاف" أتمنى بالنسبة لعلاقاتنا مع أصدقائنا وأعدائنا في الاتحاد الأوروبي أن نزيل أي نوايا سيئة متبقية لخروجنا من الاتحاد، وبدلا من ذلك نبقى على علاقة صداقة بين كيانيين يتمتعان بالسيادة" .

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