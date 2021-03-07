أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لخفض فاتورة الكهرباء.. "حماية المستهلك" يحذر من أجهزة تستمر في الاستهلاك بعد غلقها

Print
لخفض فاتورة الكهرباء.. "حماية المستهلك" يحذر من أجهزة تستمر في الاستهلاك بعد غلقها لخفض فاتورة الكهرباء.. "حماية المستهلك" يحذر من أجهزة تستمر في الاستهلاك بعد غلقها

مصراوي Masrawy

01:23 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمد صلاح:

يعتقد الكثير من المواطنين أن بعض الأجهزة الكهربائية تتوقف عن استهلاك الكهرباء عند غلقها وعدم نزع الفيشة من مصدر الكهرباء؛ ما يؤدي إلى زيادة قيمة فواتير الكهرباء.

ونوه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأنه يجب على المواطنين اتباع بعض التعليمات؛ حتى يسهم ذلك في زيادة الوعي وحثهم على ترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

ونشر الجهاز بعض المعلومات التي يجب على المواطنين توخي الحذر منها، وذلك لخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء؛ وهي كالتالي:

1-ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك :

نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن؛ حيث إن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء دون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"؛ لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.

2- وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة:

غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب؛ حيث إنه رغم غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"؛ لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل، حتى توفر في الكهرباء.

3- الأجهزة ذات "التايمر"؛ مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها .

4- الأجهزة التي تعمل من خلال "الفيشة"؛ مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير جداً.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

"حقوق إنسان النواب" تستنكر بيان المجلس الدولي لحالة حقوق الإنسان عن مصر

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

السودان يطالب بفتح "الملفات المسكوت عنها" مع مصر وعلى رأسها مثلث حلايب

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

مصر .. شاهد لحظة نسف عقار سكني بـ"الديناميت".. ما السبب؟

شبكة عيون الإخبارية