لخفض فاتورة الكهرباء.. "حماية المستهلك" يحذر من أجهزة تستمر في الاستهلاك بعد غلقها

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

يعتقد الكثير من المواطنين أن بعض الأجهزة الكهربائية تتوقف عن استهلاك الكهرباء عند غلقها وعدم نزع الفيشة من مصدر الكهرباء؛ ما يؤدي إلى زيادة قيمة فواتير الكهرباء.

ونوه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأنه يجب على المواطنين اتباع بعض التعليمات؛ حتى يسهم ذلك في زيادة الوعي وحثهم على ترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

ونشر الجهاز بعض المعلومات التي يجب على المواطنين توخي الحذر منها، وذلك لخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء؛ وهي كالتالي:

1-ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك :

نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن؛ حيث إن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء دون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"؛ لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.

2- وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة:

غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب؛ حيث إنه رغم غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"؛ لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل، حتى توفر في الكهرباء.

3- الأجهزة ذات "التايمر"؛ مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها .

4- الأجهزة التي تعمل من خلال "الفيشة"؛ مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير جداً.