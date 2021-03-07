الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تنظم ورشة عمل لفريقها من المراجعين

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مصراوي Masrawy

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الفهم الصحيح والموحد لكل أدوات ووسائل قياس مستوى جودة الخدمات الصحية مهم، مشيرًا إلى أنه لا توجد مستويات مختلفة في الاعتماد أو الجودة؛ فالاعتماد اعتمادًا كاملًا يختلف باختلاف المنشأة، سواء أكانت عامة أم خاصة.

وأوضح إسماعيل أن المنشأة تمر بمرحلتَين؛ أولاهما التسجيل، والذي يتم منحه بعد التأكد من توافر المتطلبات الأساسية للجودة والسلامة بالمنشأة، ثم مرحلة الاعتماد الذي يتم منحه عند الالتزام الكامل بجميع المعايير وبجميع التفاصيل التي تأتي داخل كل معيار.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الحصول على الاعتماد الدولي لمعايير اعتماد المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية 2021 الصادرة عن الهيئة يعد مسؤولية كبيرة تجعلنا نلزم أنفسنا بالمزيد من الالتزام برفع كفاءة كل الكوادر البشرية من فريق عمل الهيئة.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل التي تنظمها، اليوم الأحد، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لفريقها من المراجعين بمقر الهيئة بمدينة نصر، والتي تستمر لمدة 5 أيام، وتشمل الورشة برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا يركز على الجانب النظري والعملي المتعلق بعمل المراجعين الخاص بمراجعة متطلبات التسجيل وبمعايير الاعتماد للمستشفيات المتقدمة للهيئة للحصول على التسجيل أو الاعتماد.

يركز الجانب النظري من البرنامج على حقوق ومسؤوليات المراجع عند زيارة المستشفى، إلى جانب التعريف بعملية مراجعة الإطار الوثائقي المطلوب من المنشأة؛ لتتمكن من التسجيل أو لتحصل على الاعتماد من الهيئة، وكذلك كل ما يتعلق بعملية التخطيط لزيارة المراجعة والأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المراجع في إطار الزيارة الخاصة بتقييم تطبيق المستشفى للمعايير الصادرة عن الهيئة.

وأكد الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الورشة تستهدف تزويد فريق المراجعين التابع للهيئة بكل الإمكانيات والأدوات التي تمكنهم من القيام بزيارات ناجحة ودقيقة لمراجعة المنشآت؛ للتأكد من توافر المستوى المطلوب من المتطلبات التي تؤهلها للتسجيل أو للحصول على الاعتماد، حيث يتم عرض نماذج لسيناريوهات واقعية تمثل محاكاة لجولة المريض داخل المستشفى إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية على مدار يومين لفريق المراجعين التابع للهيئة مع خبراء ومدربين في مجال الجودة؛ لضمان الانتقال من المستوى النظري إلى المستوى العملي واختبار مدى قابلية أنشطة المراجعة للتطبيق على أرض الواقع.

يُذكر أن عملية المراجعة هي نشاط جمع معلومات أثناء زيارة ميدانية للمستشفى من أجل تحديد مدى تطابقها مع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتضمن إجراء جولات في المباني وملاحظة السجلات الطبية للمرضى وملفات العاملين وإجراء مقابلات مع العاملين والمرضى والاطلاع على الوثائق، وذلك بعد قيام مراجعي الهيئة بتقديم أنفسهم ووصف كل عنصر من عناصر عملية المراجعة لفريق العمل بالمستشفى.

وكانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات الثلاث المنشأة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي حصول مصر على الاعتماد الدولي لكل من معايير المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحيةISQUA .