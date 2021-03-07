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بالصور.. محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير

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بالصور.. محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير بالصور.. محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير

مصراوي Masrawy

01:15 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

وضع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب خالد شوقي قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، مع عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد بمناسبة احتفالات الدولة بيوم الشهيد.

وأكد محافظ القاهرة، على أهمية دور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته مشيداً بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية في التاسع من مارس كل عام بـ "يوم الشهيد" إحياءً لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وسط جنوده واعتزازًا بشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.​

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