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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل عيد الميلاد بيوم مع افتتاح مسجد الفتاح العليم.

جاء ذلك في بداية عظته في قداس أحد الرفاع الذي بدأت صلواته، بالكاتدرائية ذاتها صباح اليوم، والذي شهد سيامة سبعة أساقفة جدد.

وأضاف قداسة البابا: حرص الرئيس على أن يبدأ العمل في العاصمة الإدارية الجديدة ببناء المؤسسات الروحية له مدلول هام وإيجابي، ونحن نصلي لأجل الرئيس لكي يُنجح الله طريقه.

وأتم قداسة البابا تواضروس الثاني، طقس السيامة الأسقفية لـ7 أساقفة جدد، وذلك أثناء القداس الإلهي الذي في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.