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مكتب التمثيل العمالي بالرياض: دفع 60.5 مليون ريال تسويات أجور للعمالة خلال فبراير

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مكتب التمثيل العمالي بالرياض: دفع 60.5 مليون ريال تسويات أجور للعمالة خلال فبراير مكتب التمثيل العمالي بالرياض: دفع 60.5 مليون ريال تسويات أجور للعمالة خلال فبراير

مصراوي Masrawy

12:54 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه المستشار العمالي أحمد رجائي إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أصدرت تقرير إدارة تسوية الأجور لشهر فبراير.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تسليم رواتب ومستحقات وأحكام تنفيذية 349 عاملاً لدى الشركات المتعثرة في سداد أجور ومستحقات عمالتها، وإغلاق ملفاتها لدى إدارة تسوية الأجور بالوزارة.

وقال الملحق العمالي في تقريره: إنه تم دفع مبلغ 60.5 مليون ريال، والتي اشتملت على رواتب متأخرة ومستحقات نهاية خدمة، وأحكام تنفيذية لصالح عمالة الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى المبالغ المتبقية للشركات بعد الانتهاء من صرف الأجور والمستحقات.

يذكر أن إدارة تسوية الأجور في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على استقبال الشركات المتعثرة، وحصر مستخلصاتها المتعلقة، واستلامها وإيداعها في حساب بنكي خاص بالإدارة مع تخصيص حساب فرعي لكل شركة.

ويتم حصر عدد عمالتها المتضررة، ومن ثم إنشاء خطة صرف الرواتب والمستحقات المتعثرة وعرضها على مفوض الشركة ومسؤولي الرواتب لديها؛ للتقيد بها عند بدء مرحلة الدفع.​

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