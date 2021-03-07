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منظمة حقوقية: الحوثيون حولوا بعض مخيمات النازحين في مأرب شمال اليمن لثكنات عسكرية

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منظمة حقوقية: الحوثيون حولوا بعض مخيمات النازحين في مأرب شمال اليمن لثكنات عسكرية منظمة حقوقية: الحوثيون حولوا بعض مخيمات النازحين في مأرب شمال اليمن لثكنات عسكرية

مصراوي Masrawy

01:11 م الأحد 07 مارس 2021

أمستردام- (أ ش أ):

أكدت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان (مقرها هولندا) أن ميليشيا الحوثي حولت بعض مخيمات النازحين لـ"ثكنات عسكرية"، خلال عملياتها القتالية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وجعلت من بقي في مخيمات النزوح في حكم "الدروع البشرية".

وأوضحت المنظمة - في بيان أوردته قناة "العربية" ، اليوم الأحد- أن النازحين تعرضوا لاعتداءات دفعتهم مضطرين للهروب طلباً للنجاة، مشيرة إلى أن الهجمات العنيفة التي شنتها ميليشيا الحوثي على محافظة مأرب خلقت تداعيات إنسانية هي الأكبر منذُ بدء الحرب.

ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي للتدخل العاجل لتدارك الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف الأسر من النازحين في مأرب، كما دعت إلى ضرورة العمل على تلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للأسر النازحة بتوفير مواد الإيواء والشرب والغذاء.

وبسبب الحرب في اليمن استوعبت محافظة مأرب وحدها حوالي 60% من إجمالي النازحين في اليمن بواقع 320 ألف أسرة وزيادة سكانية بلغت 2.235.000 نسمة، ما يجعلها المنطقة الأكثر ازدحاماً بالسكان في اليمن ، وفق البيان.

ونقلت المنظمة عن بعض النازحين قولهم: إن مسلحي جماعة الحوثي اتخذوا من بعض المخيمات التي وصلوا إليها مواقع عسكرية من خلال التمركز فيها، وجعلوا من بقي فيها في حكم الدروع البشرية.

وأشار النازحون إلى أن المخيمات الواقعة في نطاق مديريات "صرواح ومدغل ومجزر" (غرب مأرب) تعرضت أكثر من مرة للحصار والقصف المدفعي، الأمر الذي فاقم من معاناة ضحايا النزوح في تلك المناطق النائية.

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