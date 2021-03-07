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"الطيران المدني" تنفّذ جولات رقابية في المطارات والمقار التابعة لها

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"الطيران المدني" تنفّذ جولات رقابية في المطارات والمقار التابعة لها "الطيران المدني" تنفّذ جولات رقابية في المطارات والمقار التابعة لها
للتأكد من مدى التزام مطارات المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية

تُباشر فرق التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للطيران المدني، جولاتها الرقابية للتأكد من مدى التزام مطارات المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة انتشار جائحة كورونا، ورصدت التزام الناقلات الجوية الوطنية والعاملين بالمطارات بالإجراءات الاحترازية الوقائية، فيما تواصل الهيئة خطتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل تشغيل الطيران في ظل جائحة كورونا، والتعميم على المطارات والجهات ذات العلاقة للالتزام بالإجراءات، ومنها: التقيد باستخدام برنامج "توكلنا" للعاملين في المنشآت التابعة للهيئة، والحرص على توفير وسائل الحماية الشخصية، ورفع قدرات العاملين على تقييم حالات الاشتباه في الفيروس، والتعامل مع تلك الحالات في صالات السفر أو على وسائل النقل، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، ورصد الملاحظات وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بسلامة المسافرين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تعليمات رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري؛ بضرورة تقيد جميع منسوبي الطيران المدني والعاملين في المطارات باستخدام تطبيق "توكلنا" واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي بين أفراد المجتمع وعدم التهاون بها.

وتحرص الهيئة على تطوير وتحسين مجال صناعة الطيران وتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مطارات المملكة منافِسةً بذلك مطارات العالم، وذلك وفق أفضل المعايير الدولية؛ ما يسهم في تحسين الخدمات وتسهيل اجراءات السفر وتقليل الوقت الذي يستغرقه المسافر لإنهاء الاجراءات قبل الصعود إلى الطائرة مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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