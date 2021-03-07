10 ريالات على كل طلب.. القوى العاملة: توفير 50 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، توفير 50 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بشركة "تيك أواي" المسئولة عن توصيل الطلبات الخارجية لإحدى المطاعم الشهيرة بالمملكة براتب 10 ريالات على كل طلب، وبدل وقود 80 ريال أسبوعيًا، وتسلم المستحقات من راتب ووقود كل 15 يومًا من الشهر.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لمن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة قام الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب بالتفاوض مع شركة "تيك أواي" و توفير 50 فرصة عمل بشرط أن يكون العامل له إقامة، واستمارة سيارة، ورخصة سير ورقم لوحة السيارة.​