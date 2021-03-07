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وزيرة الهجرة تلتقي مدير مكتب "الهجرة الدولية" بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

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وزيرة الهجرة تلتقي مدير مكتب "الهجرة الدولية" بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك وزيرة الهجرة تلتقي مدير مكتب "الهجرة الدولية" بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

مصراوي Masrawy

12:43 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لوران دي بويك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، لبحث تعزيز سبل التعاون والتنسيق في مجال الهجرة.

واستعرضت مكرم، جهود وزارة الهجرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار "مبادرة مراكب النجاة"، وكذلك إيجاد فرص عمل مناسبة للعمالة المصرية العائدة من الخارج على إثر جائحة في إطار مبادرة "نورت بلدك".

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الهجرة إلى البدء في وضع خطة عمل شاملة ومحددة بإطار زمني فيما يتعلق بالقضايا والمبادرات ذات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة، من أجل ضمان استدامة العمل والتنسيق للخروج بنتائج أفضل ذات فعالية كبيرة، موضحة أنه من الضروري التعاون مع المنظمة في الإعداد والتجهيز لمرحلة ما بعد جائحة كورونا سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

وقالت الوزيرة: "علينا أن نستثمر هذه المرحلة في تدريب وتأهيل سواء الشباب الراغب في الهجرة أو العمالة المصرية العائدة من الخارج على إثر الجائحة، وذلك وفقا لمتطلبات واحتياجات الأسواق العالمية، ومعرفة التخصصات والمهارات المطلوبة خارجيًا وتدريبهم عليها، بما في ذلك تسليط الضوء أيضًا على الهجرة النظامية وليس فقط الهجرة غير الشرعية".

وفي نفس السياق، أكدت الوزيرة على ضرورة تفعيل التعاون المشترك مع الدول الأفريقية في مجال الهجرة، حيث إن القارة السمراء لها بُعد استراتيجي هام لمصر، لذلك لا بد من التعاون مع المنظمة بصدد عمل أبحاث عن متطلبات السوق الأفريقية لدراسة إمكانية إيجاد فرص عمل للمصريين في هذه الدول سواء على مستوى الخبراء أو العمالة.

من جانبه، استعرض الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، جهود الوزارة في مجال الهجرة وتضافرها مع الوزارات الأخرى والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوصى سليمان بعمل جدول أعمال مشترك فيما بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة للاستفادة من كافة البرامج وورش العمل التي تطلقها المنظمة، وذلك بهدف ضمان التنسيق وتبادل الخبرات والاطلاع بين الحين والآخر على مستجدات السوق العالمية ومتطلباتها.

من جهته، أعرب لوران دي بويك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة، عن سعادته بلقاء السفيرة نبيلة مكرم وثمن جهودها من أجل أن يخرج التعاون بين الوزارة والمنظمة بصورة مشرفة تلبي الأهداف المرجوة منه، مؤكدًا على أنها ستسهم في خلق آفاق جديدة تعزز صورة الخارجية في مجال الهجرة.

كما وجه دي بويك دعوة وزيرة الهجرة للمشاركة في الفاعلية التي من المقرر أن تقيمها المنظمة احتفالا بيوم المرأة العالمي، كونها تمثل "أيقونة نجاح" للمرأة المصرية في قدرتها على تولي المناصب الحيوية في الدولة، وأيضا على مستوى تقديمها أفكار ومبادرات مبتكرة تتناسب مع التحديات الاستراتيجية التي تواجه الدولة في كافة المجالات.

كما استعرض دي بويك جهود المنظمة في مجال الهجرة، مشيرًا إلى أن مكتب المنظمة من المقرر قريبًا أن يطلق ورشة عمل عن ريادة الأعمال لتدريب وتأهيل الشباب المصري، وهي من تمويل الإيطالية.

وفي ختام اللقاء، اتفقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع مدير مكتب المنظمة على ضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل متعددة الجوانب والأطراف، لتنفيذ التوصيات التي خرجت من هذا اللقاء، علاوة على سرعة تفعيل التعاون متعدد الجوانب والاطلاع على دول أخرى تخوض نفس التجارب للاستفادة من خبراتهم.​

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