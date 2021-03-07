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"العقاري" يحدّد موعد الإقراض المباشر لمَن صدرت لهم أحكام

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"العقاري" يحدّد موعد الإقراض المباشر لمَن صدرت لهم أحكام "العقاري" يحدّد موعد الإقراض المباشر لمَن صدرت لهم أحكام
وفق ضابطيْن.. أولهما الميزانية المعتمدة والآخر "أولوية التقديم"

أكّد الصندوق العقاري، أنه سيتم البدء بالتنفيذ عن طريق الإقراض المباشر لمَن صدرت لهم أحكام قضائية نهائية من المتقدمين قبل عام 1432هـ؛ وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢١م، موضحاً أن ذلك حسب الميزانية المعتمدة من قِبل الجهات المعنية وأولوية التقديم؛ حيث جاء ذلك في رد صفحة المستفيدين على أحد المتقدمين.

وكان الصندوق قد دعا، في وقت سابق من العام الماضي، المستفيدين ممّن هم على قوائم الانتظار وصدرت لهم أحكام قضائية نافذة من المحاكم؛ إلى تحديث بياناتهم من خلال الموقع؛ وذلك لمعالجة طلباتهم من أجل توفير آلية للصرف من رأس مال الصندوق.

وقال الصندوق العقاري: إنفاذاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقـم (554) وتاريــخ 23 / 9 / 1440هــ؛ اعتمــد مجلـس إدارة صندوق التنمية العقارية القواعد والإجراءات لمعالجة "طلبات القروض المقدمة على الصندوق قبــل تاريخ 23 / 07 / 1432هـ، وتم رفعها لصندوق التنمية الوطني حسب التوجيه الكريم.

وأضاف: بناءً على توجيه مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول لمعالجة مَن صـدرت لهم أحكـــام نهائيــة، وذلك بعــد تحديــث بياناتهــم من خلال التسجيل عبر الموقع.

وأردف: توفير آليـة للصــرف من رأس مال الصنــدوق حسب توافــر الميزانيــات المعتمــدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات اعتباراً من ميزانيــة عام 2021م، من خـلال الجهـات التمويليـة المرخصة بما يتوافق مع التعليمـات والتنظيمــات التي أقرّتها مؤسسة النقــد العربــي السعــودي، البنك المركزي حالياً، مع التأكيــد على تسهيـل حصــول مَن يرغــب منهــم على التمويل العقاري المدعوم والاستفـادة من برامجــه ومبادراته المتنــوعة مباشرة، كمـا هو متــاح للجميع عبـــر خدمــة المستشــار العقــاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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