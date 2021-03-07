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البشرية بلا دين غابة متوحشة.. وزير الأوقاف: التفسيرات الخاطئة للدين خطر على المجتمعات

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البشرية بلا دين غابة متوحشة.. وزير الأوقاف: التفسيرات الخاطئة للدين خطر على المجتمعات البشرية بلا دين غابة متوحشة.. وزير الأوقاف: التفسيرات الخاطئة للدين خطر على المجتمعات

مصراوي Masrawy

12:07 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدين الحقيقي هو صمام أمان المجتمعات، مشيرا إلى أن البشرية بلا دين أو ضمير غابة متوحشة.

وأضاف جمعة، خلال مؤتمر عقد صباح الأحد، بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التفسيرات الخاطئة للدين وما تقوم به الجماعات المتطرفة خطر وتجعل المجتمعات أكثر توحشا.

وأشار الوزير، إلى أن مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد السبت والأحد المقبلين، يجمع بين الجلسات الواقعية والافتراضية، لإتاحة الفرصة أمام من أراد المشاركة من الدول ولم يتمكن من الحضور.

وأضاف جمعة أن المؤتمر يحظى بإقبال دولي للمشاركة والحضور، متابعا: لكن يتم الانتقاء واختيار الشخصيات، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا. ​

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مصراوي Masrawy

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