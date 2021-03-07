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بريطانيا: إعطاء 9ر22 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

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بريطانيا: إعطاء 9ر22 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن بريطانيا: إعطاء 9ر22 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

مصراوي Masrawy

12:16 م الأحد 07 مارس 2021

لندن-(د ب أ):

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن إعطاء9ر22 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الأحد، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ348 ألفا و37 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 7 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في بريطانيا قبل نحو 11 أسبوعا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 23ر4 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في بريطانيا إلى 124 ألفا و654 حالة حتى الآن .

ومضى قرابة عام وخمسة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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