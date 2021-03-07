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وزير التعليم العالي ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجر أساس أول جامعة حكومية بالمحافظة

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وزير التعليم العالي ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجر أساس أول جامعة حكومية بالمحافظة وزير التعليم العالي ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجر أساس أول جامعة حكومية بالمحافظة

مصراوي Masrawy

12:02 م الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

وضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، حجر أساس جامعة السويس فرع جنوب سيناء بمدينة أبورديس، وتعد أول جامعة حكومية بالمحافظة، لتضاف إلى جامعة الملك سلمان الأهلية والجامعة الخاصة بشرم الشيخ والتي سيتم إنشاؤها قريباً.

وأوضح المحافظ أن الجامعة تضم بمرحلتها الأولى أربع كليات؛ هي: التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة، لتكتمل إلى 13 كلية بمرحلتها الثانية.

وأكد على أن الجامعة ستقوم على خدمة تعليم أبناء جنوب سيناء، وتجنب عملية السفر للدراسة بالجامعات في المحافظات الأخرى، كما توفر العديد من فرص العمل لأهالي المحافظة، وتفتح مجالات متعددة للاستثمار وإقامة مشروعات ومجتمعات عمرانية جديدة لتخدم الجامعة وطلابها.

حضر وضع الأساس الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجنوب سيناء، ومشايخ وعواقل المدينة.​

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