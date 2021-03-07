وزير الأوقاف: إنشاء مركز دولي للحوار بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم إنشاء مركز دولي للحوار بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة.

وأضاف جمعة، خلال مؤتمر عقد صباح الأحد، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الـ 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر يناقش 31 بحثا من كبار الوزراء والمفتين من جميع أنحاء العالم، عبر عدة محاور هي: مفهوم الحوار وغاياته، وعوامل نجاح الحوار، والحوار يحتاج إلى قوة، وإنصاف الآخر.

وأوضح وزير الأوقاف، أن هدف المؤتمر هو صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب و الشقاق.

وأكد جمعة: مصر رائد في ثقافة الحوار لذلك أردنا تجاوز من المحلية للعالمية ونشر ثقافة الحوار حول العالم، موضحا أن المحاور الكوني يحتاج إلى تمكن ممارسة أكثر من لغة حتى يستطيع التحدث مع الآخر بلغته.​