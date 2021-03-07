بعد إقرار لائحته رسميا.. مجلس الشيوخ يعقد جلسته العامة الأولى غدا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة الأولى، غدا الاثنين، بعد صدور اللائحة الداخلية للمجلس رسميا.

وأعلن المستشار محمود إسماعيل، أمين عام مجلس الشيوخ، عن دعوة رئيس المجلس للانعقاد غدا الاثنين.

ومن المقرر غدا إجراء انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ 14 (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر).

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، على النحو الوارد في المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة 44 على أنه: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.​