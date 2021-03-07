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تحت شعار "حوار لا صدام".. وزير الأوقاف: مؤتمر حوار الأديان والثقافات استجابة لدعوة الرئيس

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تحت شعار "حوار لا صدام".. وزير الأوقاف: مؤتمر حوار الأديان والثقافات استجابة لدعوة الرئيس تحت شعار "حوار لا صدام".. وزير الأوقاف: مؤتمر حوار الأديان والثقافات استجابة لدعوة الرئيس

مصراوي Masrawy

11:44 ص الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مؤتمر حوار الأديان والثقافات يأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح لعقد مؤتمر يناقش الحوار والتفاوض بين الدول.

وأضاف جمعة، خلال المؤتمر الذي عقد صباح الأحد، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الـ 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر الثقافي الديني الوحيد الذي يعقد مباشرة في ظل هذه الظروف، وفي الوقت الذي نجحت فيه في تنظيم بطولة لكرة اليد.

وأشار إلى أن المؤتمر مهم العالم كله، والناس في حاجة إلى التلاقي، موضحا أن المؤتمر يرفع شعار "حوار لا صدام" فالحوار علم وفن يحتاج إلى مهارات خاصة.

ونوه وزير الأوقاف، بأن ترسيخ الحوار يعد أنُاسا قادرين على الحوار والتفاوض الدولي، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مركز دولي للحوار بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.​

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