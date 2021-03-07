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>> كيان جديد عملاق يظهر بالقطاع أصوله تتجاوز 239 مليار دولار

مباشر - السيد جمال: سجلت أصول البنوك السعودية المدرجة نموا بنحو 13.1% خلال عام 2020م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 321.82 مليار ريال (85.82 مليار دولار) مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2019.

ووصل إجمالي موجودات 11 بنكا مدرجا في السوق المالية السعودية، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لإفصاحات البنوك، إلى 2.77 تريليون ريال (738.89 مليار دولار) في نهاية العام 2020م، مقابل 2.45 تريليون ريال (653.07 مليار دولار) في نهاية 2019م.

وارتفعت أصول البنوك السعودية؛ بدعم من نمو موجودات 9 بنوك على أساس سنوي، أبرزها مصرف الراجحي بنسبة 22%، محتلا المرتبة الثانية على مستوى الأصول بنهاية العام الماضي بواقع 468.83 مليار ريال (125.02 مليار دولار)، لترتفع أصوله 84.74 مليار ريال (22.6 مليار دولار) خلال عام.

وحل البنك الأهلي التجاري بمقدمة البنوك السعودية على مستوى الأصول في نهاية عام 2020، محققا زيادة سنوية بلغت 18.3% أو ما يعادل 92.63 مليار ريال (24.7 مليار دولار).

وبلغت موجودات البنك "الأهلي" في نهاية 2020م نحو 599.45 مليار ريال (159.85 مليار دولار)، مقابل 506.82 مليار ريال (135.15 مليار دولار) في نهاية 2019م.

وسجل بنك الجزيرة أقل مستوى للأصول بين البنوك السعودية في نهاية عام 2020م؛ بواقع 92.09 مليار ريال (24.56 مليار دولار)، محققا زيادة سنوية بنحو 6.4%.

وفي المقابل، تراجعت أصول بنكي العربي الوطني والسعودي للاستثمار بنسبة 1.66% و0.9% على التوالي، إلى 180.4 مليار ريال (48.1 مليار دولار)، و99.89 مليار ريال (26.64 مليار دولار).

يذكر أن القطاع المصرفي السعودي ينتظر كيانا جديدا يعد الأكبر في المملكة وضمن قائمة الكبار على مستوى الخليج؛ وذلك مع نفاذ اتفاقية الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية (الأهلي السعودي)، والتي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحولها لواقع بعد موافقة مساهمي البنكين على الاندماج، واقتراب انتهاء فترة اعتراض الدائنين على الصفقة بنهاية مارس/ آذار الجاري.

ووفقا للقوائم المالية للبنكين، ستصل أصول الكيان الجديد إلى مستوى عال مقارنة مع نظرائهم في القطاع، لتبلغ 896.39 مليار ريال (239.04 مليار دولار) كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020م، بواقع 599.45 مليار ريال (159.85 مليار دولار لـ"الأهلي"، و296.95 مليار ريال (79.19 مليار دولار) لـ"سامبا".

ويسيطر الكيان الجديد على 32.35% من أصول البنوك السعودية المدرجة بنهاية العام المالي 2020م، بواقع 21.63% للبنك الأهلي التجاري، و10.72% لمجموعة سامبا.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أصول البنوك السعودية بنسبة 3.16% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة مع الربع السابق.

وازدت الأصول 84.97 مليار ريال (22.66 مليار دولار) مقارنة مع إجمالي الموجودات في نهاية الربع الثالث من عام 2020م والبالغة 2.685 تريليون ريال (716.23 مليار دولار).

وحقق مصرفا الراجحي والإنماء أعلى وتيرة صعود في الأصول خلال الربع الرابع من 2020م، على أساس ربعي، بنسبة 8.95% و6.1% على التوالي، بزيادة قيمتها 38.53 مليار ريال (10.27 مليار دولار) و9.03 مليار ريال (2.4 مليار دولار) على الترتيب.

وسجل كلا من البنك العربي الوطني والسعودي الفرنسي انخفاضا في الأصول بالربع الرابع من العام الماضي بنسبة 4.3% و1.7% على التوالي.

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