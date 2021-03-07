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على "بايدن" التدخل.. "بروكنغر" الأمريكي: الحوثيون أكبر عائق لإنهاء القتال

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على "بايدن" التدخل.. "بروكنغر" الأمريكي: الحوثيون أكبر عائق لإنهاء القتال على "بايدن" التدخل.. "بروكنغر" الأمريكي: الحوثيون أكبر عائق لإنهاء القتال
تقرير أكد دعم إيران و"حزب اللات" للمليشيات بالصواريخ والطائرات المسيرة

على

أكد معهد "بروكنغز" المتخصص في الشؤون السياسية ومقره واشنطن، أن الحوثيين أكبر عائق أمام إنهاء القتال في اليمن، وأن على الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطالبتهم بوقف إطلاق النار؛ حيث الحوثيون يعتقدون أنهم على وشك تحقيق انتصار كبير على الشرعية.

وقال تقرير المعهد الذي كتبه المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بروس ريدل: إن الحوثيين غير متعاونين ولا يكترثون بمعاناة الشعب اليمني؛ مشيرًا إلى أن إيران وحزب الله -مما لا شك فيه- يحرضون الحوثيين ويقدمون لهم دعم العمليات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يشنون بها الهجوم على مأرب وأهداف في .

وتابع التقرير إن الإيرانيين يقدمون مساعدات للحوثيين تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويًا؛ مشيرًا إلى أن الحوثيين عنيفون وخطابهم معادٍ لأمريكا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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