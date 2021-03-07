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العال الإسرائيلية: تدرس إطارا جديدا للمساعدة

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العال الإسرائيلية: الحكومة تدرس إطارا جديدا للمساعدة العال الإسرائيلية: تدرس إطارا جديدا للمساعدة

مصراوي Masrawy

11:26 ص الأحد 07 مارس 2021

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت شركة "العال" الإسرائيلية للطيران بأن تدرس إطارا بديلا لدعم الشركة.

جاء هذا في بيان لبورصة تل أبيب، دون أن يتضمن المزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة قد عرضت في السابق تقديم ضمانات للحصول على قروض بنكية، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكانت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية ذكرت الأسبوع الماضي أن وزارة المالية تدرس الآن تقديم قرض بقيمة 280 مليون دولار

مليون لشركة العال لدعم تكاليف الأمن.

وتعاني الشركة أزمة مالية شأنها في ذلك شأن غيرها من شركات الطيران التي تضررت من جراء تداعيات جائحة كورونا على حركة السفر الجوي.

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