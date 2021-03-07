احتفاء في إسرائيل بالتخفيف الجديد لقيود الإغلاق

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مصراوي Masrawy

تل أبيب - (د ب أ):

سادت حالة من الاحتفاء في إسرائيل اليوم الأحد، مع عودة طلاب الصفوف من السابع إلى التاسع إلى مقاعد الدراسة بعد ستة أشهر من التعلم في المنزل، ومع إعادة فتح المطاعم والمقاهي بعد أشهر اقتصر العمل فيها على خدمات التوصيل وطلبات الوجبات السريعة.

وامتلات المحطات الإذاعية والتليفزيونية بالتقارير التي عكست مشاعر المعلمين والطلاب وأصحاب المطاعم والمقاهي، مع دخول المرحلة الثالثة من تخفيف تدابير الإغلاق حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وفي المطاعم، سيُسمح للزبائن الذين يحملون "جوازات خضراء" فقط بالدخول إلى المطاعم. بينما سيسمح للزبائن الذين لم يحصلوا على تطعيم ضد فيروس كورونا بالجلوس فقط خارج المطعم.

كما سيتم السماح للطلاب الذين يحملون جوازات خضراء بالعودة إلى جامعاتهم اعتبارًا من اليوم الأحد. فيما سيستمر الطلاب الذيم لم يحصلوا على التطعيم في متابعة الدروس عبر الإنترنت فقط.

ويستعيد حاملو الجوازات الخضراء -وهم الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا أو الذين مر أسبوع على الأقل على حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس، الحقوق والحريات الأساسية في إسرائيل قبل أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

وستظل قواعد التباعد والنظافة العامة سارية على جميع مواطني إسرائيل.

وحملة التطعيم في إسرائيل واحدة من أسرع الحملات في العالم: حيث تلقى نحو خمسة ملايين شخص، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3ر9 مليون نسمة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس، بينما تلقى أكثر من 7ر3 مليون الجرعتين.