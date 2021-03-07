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عبر "معين".. أكثر من 696 ألف مستفيد من "خدمة قضاياي"

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عبر "معين".. أكثر من 696 ألف مستفيد من "خدمة قضاياي" عبر "معين".. أكثر من 696 ألف مستفيد من "خدمة قضاياي"
جاءت بما يتواكب مع متطلبات العمل ويسهل خدمة المستفيدين

عبر

قدّمت "خدمة قضاياي" بديوان المظالم خدماتها لأكثر من 696 ألف مستفيد عبر منصة معين الرقمية.

تأتي الخدمة استمرارًا للخدمات القضائية الرقمية التي تمكّن أطراف الدعاوى من متابعة مسار الدعوى الخاصة بهم وتفاصيلها إلكترونيًا، إضافة إلى تمكين أطراف الدعوى وممثليهم بعرض بيانات جميع الدعاوى الخاصة بهم وتفاصيلها إلكترونيًا، والاطلاع على البيانات القضائية وتفاصيلها دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

يُذكر أن خدمات منصة معين الرقمية تأتي ضمن مستهدفات الخطة الإستراتيجية وفق رؤى وتوجهات ديوان المظالم الهادفة إلى التحول الرقمي المتكامل، بما يتواكب مع متطلبات العمل، ويسهل خدمة المستفيدين من خلال إجراءات واضحة وميسرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية