أخبار عاجلة

أولى جلسات محاكمة صديق المتهم بالتحرش بطفلة المعادي اليوم -
​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي" -
توجيه اتهام بالقتل لشرطى بعد العثور على جثة مفقودة بغابات جنوبي إنجلترا -
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة -
من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل -
ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند -
أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح -
جامعة حائل عن الدينار العباسي: نقش بالخط الكوفي لـوزير هارون الرشيد -
"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن -
الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدارس وبراعم رواد الخليج العالمية والأهلية تطلق خدمة "المساعد الرقمي "أ. سارة"

Print
مدارس وبراعم رواد الخليج العالمية والأهلية تطلق خدمة "المساعد الرقمي "أ. سارة" مدارس وبراعم رواد الخليج العالمية والأهلية تطلق خدمة "المساعد الرقمي "أ. سارة"
تنفيذًا لخطط التحول الرقمي.. للرد على استفسارات العملاء وأولياء الأمور

مدارس وبراعم رواد الخليج العالمية والأهلية تطلق خدمة

في إطار استراتيجية مدارس رواد الخليج العالمية للتحول الرقمي، أطلقت مدارس رواد الخليج العالمية خدمة "المساعد الرقمي (أ.سارة)"؛ للرد على استفسارات العملاء وأولياء الأمور، وتقديم كل الأجوبة لهم عن الرسوم الدراسية ومعلومات عن المدارس وطرق التسجيل، بالإضافة إلى استقبال كل المقترحات الخاصة بمدارس وروضات رواد الخليج العالمية والأهلية"؛ من خلال تطبيق WhatsApp على الرقم 920008376.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود مدارس رواد الخليج العالمية لتوسيع منظومة قنواتها التفاعلية باستخدام وسائل وطرق متطورة، تسمح بالتفاعل مع العملاء وأولياء الأمور على منصة الرسائل التي يفضلونها، باستخدام التحولات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي؛ وتسهيلًا لوصول الجميع إلى الخدمات التي تقدّمها مدارس رواد الخليج العالمية بطريقة سلسة وخالية من التعقيد، والحصول على الإجابات التي يحتاجونها وإتمامها بسهولة وسلاسة لتحقيق أعلى معايير التميز، من خلال فريق خدمة العملاء من أصحاب الخبرة والكفاءة، القادر على تقديم الاستشارات والدعم والمعلومات مباشرة للعملاء وأولياء الأمور عبر الإنترنت في أي مكان، باستخدام "المساعد الرقمي (أ.سارة)".

يُذكر أن مدارس رواد الخليج العالمية شهدت مؤخرًا توسعًا كبيرًا في إطار خطتها المستقبلية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وطرق التعليم الحديثة بأفضل التقنيات والأدوات والوسائل التعليمية التي تواكب المستجدات العصرية للتعليم الإلكتروني، وسبورات ذكية تفاعلية، ووسائط اجتماعية تزيد من دافعية الطلاب للتعلم بأسلوب تفاعلي ومنفتح. من جهة أخرى تجري الاستعدادات حاليًا لافتتاح فرع المدارس في حي (حطين) بمدينة الرياض؛ لتنضم إلى سلسلة مدارس رواد الخليج العالمية في مدن الرياض، والدمام، وجدة، والظهران.

ندعوكم لزيارة موقع مدارس رواد الخليج العالمية الرسمي من خلال: https://www.rowad-alkhaleej.edu.sa، أو من خلال أ. سارة على الرقم (920008376).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

شاهد .. عاصفة رملية تجتاح مدن الشرقية بسرعة 55 كم بالساعة

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

من الغد .. إلغاء نظام "الكفيل" يدخل حيز التنفيذ بالسعودية.. اقرأ التفاصيل

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

ساعات الرعب والغضب.. فهد محاصر ينقض على رجل بالهند

أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح

أُثيرت حوله مخاوف.. هل لقاح "استرازينيكا" آمن؟ "الصحة" تُطمئن.. و"الشمري" يوضِّح

شبكة عيون الإخبارية