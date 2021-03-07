thyssenkrupp Elevator تُعلن عن اسم وعلامة تجارية جديدين لتُعرف بإسم TK Elevator وبعلامتها التجارية العالمية الجديدة TKE

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أعلنت شركة "TK Elevator" الرائدة عالمياً في سوق المصاعد والسلالم المتحركة عن إطلاق علامتها التجارية العالمية الجديدة "TKE". حيث يأتي اعتماد العلامة التجارية الجديدة نتيجةً لتغييرات في الملكية والتي جرت في منتصف العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال بيتر والكر، الرئيس التنفيذي لشركة "TK Elevator": "إن العلامة التجارية الجديدة ’TKE‘ قد افسحت المجال أمام الشركة ككياناً مستقل لتحقيق توسّع أكبر. كما تمثّل فرصة مثالية لتعزيز مكانتنا في السوق وريادتنا التكنولوجية في خدمات التنقل من الجيل التالي. وبفضل الدمج الأخير لمنصة (MAX) الرقمية القائمة على السحابة الخاصة بنا في جميع أنواع أنظمة المصاعد والسلالم المتحركة الجديدة، اتخذنا خطوة مهمة نحو رقمنة منتجاتنا وخدماتنا. وأسهم ذلك في وضع معايير جديدة للجودة في حلول التنقل الحديثة. ومن جهة أخرى، تُتيح لنا العلامة التجارية ’TKE‘ توحيد عقود من التقاليد والمعرفة العملية والهندسية التي تضمن لها النجاح".

وتم تصميم الهوية الجديدة للعلامة التجارية لتعمل بصورة سلسة عبر جميع القنوات الرقمية والمادية، إذ ترمز إلى شروق الشمس المفعم بالطاقة والتفاؤل. ويشير هذا الخليط من الألوان الدافئة والنابضة بالحياة وكذلك الشعار الجديد الي الحركة والإيجابية والسرعة. الأمر الذي يعمل علي خلق بيئة مثالية تمثّل روح التمكين والاستقلالية والتميز التكنولوجي المرموق. كما تعكس العلامة التجارية الجديدة "TKE" التزام الشركة بإحداث تحول جذري في حياة الأشخاص من خلال حلول تنقل ذكية وسلسة.

ومن خلال عملياتٍ عالمية تقدّمها على يد أكثر من 50 ألف موظّف، تستند الشركة إلى إرثً ضخم من النجاحات التي حققتها "thyssenkrupp Elevator" في مجال المصاعد بمبيعات بلغت نحو 8 مليار يورو في السنة المالية 2019/2020. وسيواصل قطاع أعمال الخدمات والصيانة الاحتفاظ بمكانته باعتباره خط الأعمال الأهم في "TK Elevator"، إذ يقّدم خدمات الصيانة لنحو 1.4 مليون وحدة من المصاعد والسلالم المتحركة بمساعدة 24 ألف خبير فني عالمياً.

وتغطي حافظة منتجات "TKE" مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة والتي تشمل المصاعد الخاصة بالمباني السكنية والتجارية وكذلك الحلول المتطورة والمخصصة لناطحات السحاب الحديثة - مثل مبنى مركز التجارة العالمي 1 في نيويورك. وإضافةً إلى ذلك، تضمّ حافظة منتجاتنا مجموعة مختلفة من منتجات السلالم والمشايات المتحركة وجسور صعود الركاب للطائرات ومصاعد السلالم والمنصات، إلى جانب حلول الصيانة المصممة خصيصاً لجميع المنتجات. وبذلك تشتمل حافظة منتجات الشركة علي مجموعة واسعة من مجالات التنقل العصري والحديث.

واختتم بيتر والكر قائلاً: "نجحت ’TK Elevator‘ خلال العام الماضي في تنويع وتوسيع نطاق عروض خدماتها مع توسيع نطاق حضورها العالمي. وتجسّد هوية علامتنا التجارية الجديدة إرثنا الراسخ من الإنجازات بصورة أفضل. كما تؤكد بشكل كبير على هدفنا بصفتنا العلامة التجارية التي تُركز على الأشخاص وتهتم بهم ككيان رائدً لقطاع المصاعد وصاحب السبق الدائم في مجال الحلول الرقمية".