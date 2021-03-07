لمن فشل في اجتياز "المجمع".. ما هي البدائل المتاحة لأداء امتحان الشهادة الإعدادية نهاية العام؟

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأحد الامتحان المجمع في منهج الفصل الدراسي الأول.

ويشمل الامتحان مواد: الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة العربية، والعلوم، واللغة العربية، في امتحان واحد مدة الإجابة المسموح بها للطالب فيه ساعتين.

ووفق بيان لمحافظة القاهرة، لا يضاف هذا الامتحان إلى المجموع؛ ولكن يجب اجتيازه، وبه نجاح ورسوب.

ويعد اجتياز الطالب للامتحان المجمع شرطا أساسيا حتى يستطيع أن يؤدي امتحان نهاية العام الدراسي.

وفي حالة عدم اجتياز الطالب الامتحان المجمع، أو حصوله على مجموع 50% أو أكثر في ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من 25% في مادة من أصل المواد الخمس، يجب عليه أن يؤدي امتحانًا آخر تكميليًّا في المواد التي حصل فيها على مجموع منخفض، ليسمح له بأداء امتحان الترم الثاني.

ولن تتم إضافة درجات هذا الامتحان المجمع إلى المجموع النهائي للطالب، والمجموع بالكامل لطلاب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني الذي سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية.​