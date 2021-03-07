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الإمارات تدين وتستنكر محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المملكة بطائرات مفخّخة

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الإمارات تدين وتستنكر محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المملكة بطائرات مفخّخة الإمارات تدين وتستنكر محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المملكة بطائرات مفخّخة
جدّدت تضامنها الكامل مع والوقوف معها في صف واحد ضدّ كل تهديد يطول أمنها

الإمارات تدين وتستنكر محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المملكة بطائرات مفخّخة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة في المملكة العربية السعودية، اليوم، من خلال عددٍ من الطائرات المفخّخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات، إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزّأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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