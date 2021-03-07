أخبار عاجلة

روسيا.. 9.2 ألف إصابة و459 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة -
التدريب التقني يعتمد تحديث ضوابط مكافأة التفوق العلمي للمتدربين والمتدربات -
الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن -
وزارة الصحة تفعّل أنشطة اليوم العالمي للكلى -
مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا -
"خزان مياه استراتيجي للسعوديين".. رؤية يبلورها مختص: هذا شريط الحياة! -
يونيليفر تزيل كلمة "الطبيعي" لتطلق رؤية إيجابية جديدة للجمال -
فيديو.. هبوط "فاشل" لأكبر طائر بحري في العالم -
"عِشْ بصحة": لقاحات كورونا تخفّض معدل الوفيات بنسبة 84% -
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العثيمين في اليوم العالمي للمرأة: قضاياها وتمكينها من أولويات المنظمة

Print
العثيمين في اليوم العالمي للمرأة: قضاياها وتمكينها من أولويات المنظمة العثيمين في اليوم العالمي للمرأة: قضاياها وتمكينها من أولويات المنظمة
قال: أثبتت خلال هذه الجائحة أنها جديرة باتخاذ الأدوار القيادية في كل مكان

العثيمين في اليوم العالمي للمرأة: قضاياها وتمكينها من أولويات المنظمة

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ أن قضايا المرأة وتمكينها من أولويات المنظمة انطلاقاً من قناعتها بأن تعزيز دور المرأة في عملية التنمية الشاملة يستدعي اتخاذ تدابير ملموسة لضمان مشاركتها الفاعلة على مختلف الأصعدة.

ووجّه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفى به في 8 مارس من كل عام، ويحمل هذا العام شعار "المرأة في دور القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19"، التهنئة إلى المرأة في العالم الإسلامي وفي جميع أنحاء العالم، على كل ما حققته من إنجازات في المجالات كافة، خاصةً على جهودها الهائلة التي بذلتها ومازالت تبذلها في التصدي لجائحة المستجد (COVID-19) والتعافي منه.

وقال الدكتور العثيمين: "إن المرأة في كل مكان، قد أثبتت خلال هذه الجائحة أنها جديرة باتخاذ الأدوار القيادية وصنع القرار، حيث إن النساء وقفن في الخطوط الأمامية بجانب الرجال في مكافحة كورونا، في مجالات الرعاية الطبية والمنظمات المجتمعية والمدنية ودور رعاية المسنين وفي قطاع التعليم وغيرها، وأثبتت مهاراتها وقدرتها الفاعلة في اتخاذ القرارات والتدابير الفاعلة لمساندة الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الفيروس والتعافي منه".

وأكّد أن منظمة التعاون الإسلامي اتخذت عديداً من الإجراءات في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها وحظر التمييز ضدها، ومواجهة التحديات في الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق مؤتمر قطاعي خاص بالمرأة يعقد كل عامين، واعتماد خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (أوباو)، إضافة إلى إنشاء جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة، وإنشاء منظمة تنمية المرأة أول جهاز متخصص من أجهزة منظمة التعاون الإسلامي يعنى بشؤون المرأة، التي باشرت عملها خلال العام المنصرم بعد أن دخل نظامها الأساسي حيز النفاذ.

ودعا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف الجهود لحماية المرأة من التهميش والإقصاء، وإلى تمكينها من المشاركة في عملية صُنع القرار وفي المجالات كافة، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

"الصحة" تعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة

"الصحة" تعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة

وفاة عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

"بيئة مكة" تسمح للمحصن من فيروس كورونا بجرعتين الدخول لمرافقها بدون موعد

"بيئة مكة" تسمح للمحصن من فيروس كورونا بجرعتين الدخول لمرافقها بدون موعد

شبكة عيون الإخبارية