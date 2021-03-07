أخبار عاجلة

روسيا.. 9.2 ألف إصابة و459 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة -
التدريب التقني يعتمد تحديث ضوابط مكافأة التفوق العلمي للمتدربين والمتدربات -
الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن -
وزارة الصحة تفعّل أنشطة اليوم العالمي للكلى -
مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا -
"خزان مياه استراتيجي للسعوديين".. رؤية يبلورها مختص: هذا شريط الحياة! -
يونيليفر تزيل كلمة "الطبيعي" لتطلق رؤية إيجابية جديدة للجمال -
فيديو.. هبوط "فاشل" لأكبر طائر بحري في العالم -
"عِشْ بصحة": لقاحات كورونا تخفّض معدل الوفيات بنسبة 84% -
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

51707 مستفيدين من خدمات "تطمن" في بيشة

Print
51707 مستفيدين من خدمات "تطمن" في بيشة 51707 مستفيدين من خدمات "تطمن" في بيشة
تقدمها من خلال 5 عيادات موزعة على المحافظة

51707 مستفيدين من خدمات

قدّمت عيادات "تطمن" في بيشة خدماتها لـ 51707 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة بيشة " أن عيادة "تطمن" تُقدم خِدْماتِـهـا من خلال 5 عيادات موزعة على محافظة بيشة، وذلك في كل من "مركز صحي "مخطط 1" 24 ساعة، ومستشفى تبالة العام ومستشفى سبت العلاية العام، إضافة إلى مستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى

"الصحة" تعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة

"الصحة" تعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة

وفاة عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وفاة عصام رأفت مدير تحرير الأهرام المسائي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

"بيئة مكة" تسمح للمحصن من فيروس كورونا بجرعتين الدخول لمرافقها بدون موعد

"بيئة مكة" تسمح للمحصن من فيروس كورونا بجرعتين الدخول لمرافقها بدون موعد

شبكة عيون الإخبارية