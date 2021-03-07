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‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف بطائرات مفخخة

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‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرات مفخخة ‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف بطائرات مفخخة

مصراوي Masrawy

10:54 ص الأحد 07 مارس 2021

أبوظبي- (أ ش أ):

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية اليوم الأحد، من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أذاعته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن استمرار الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما؛ لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة.. مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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