وزير الخارجية الصيني: يتعين على واشنطن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

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مصراوي Masrawy

بكين- (د ب أ):

ناشد وزير الخارجية الصيني وانج يي الولايات المتحدة الأمريكية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وقال الوزير الصيني اليوم الأحد في مؤتمر صحفي بمناسبة الاجتماع السنوي لمجلس نواب الشعب الصيني إن الصين ترفض أية "اتهامات لا أساس لها".

وأضاف أنه يجب صياغة العلاقات بصفتها "منافسة صحية"- وليس "من خلال عمليات الإدانة"، وقال إن الصين منفتحة لاستكشاف تعاون جديد.

ولكنه أكد أنه يتعين على واشنطن "إبعاد أية قيود غير منطقية في التعاون وعدم خلق أية عوائق" من أجل وضع العلاقات على طريق جديد.

يذكر أن العلاقات بين كلا البلدين اللذين يعدان أكبر قوتين اقتصاديتين بالعالم شهدت انحدارا تاريخيا تحت رئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أشار إلى أنه سيتبع أيضا نهجا صارما فيما يتعلق بالصين، ولكن ليس في اتجاه أحادي مثل سلفه، وإنما بشكل أكبر في إطار تعاون مع حلفاء.