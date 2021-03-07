وسط إجراءات احترازية.. محافظ القاهرة يتفقد بدء امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي "٢٠٢٠- ٢٠٢١"، بمدرستَي البهية البرهانية الإعدادية بالسيدة زينب وقصر الدوبارة بشارع قصر العيني بجاردن سيتي؛ للاطمئنان على سير الامتحانات.

ويؤدي ١٧٤٧٦٠ طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) في ١٣٤٣ مدرسة، كما يؤدي ٤ طلاب الامتحان بلجنة بمستشفى ٥٧٣٧٥.

وأشار محافظ القاهرة، خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة دون أية معوقات، مضيفًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًّا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان، وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان؛ بحيث لا تتجاوز ١٤ طالبًا وطالبة؛ لمراعاة المسافات البينية بينهم.

وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات؛ حرصًا على الصحة العامة.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.

ويؤدي الطلاب اليوم الامتحان المجمع في منهج الفصل الدراسي الأول لمواد: الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة العربية، والعلوم، واللغة العربية، في امتحان واحد مدة الإجابة المسموح بها للطالب فيه ساعتين، ولا يُضاف إلى المجموع؛ ولكن يجب اجتيازه، وبه نجاح ورسوب، واجتياز الطالب الامتحان المجمع شرط أساسي حتى يستطيع أن يؤدي امتحان نهاية العام الدراسي.

وفي حالة عدم اجتياز الطالب الامتحان المجمع، أو حصوله على مجموع ٥٠% أو أكثر في ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من ٢٥% في مادة من أصل المواد الخمس، يجب عليه أن يؤدي امتحانًا آخر تكميليًّا في المواد التي حصل فيها على مجموع منخفض، ليسمح له بأداء امتحان الترم الثاني.

ولن تتم إضافة درجات هذا الامتحان المجمع إلى المجموع النهائي للطالب، والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني الذي سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية.