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الشتاء لم ينته.. تحذيران من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

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الشتاء لم ينته.. تحذيران من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة الشتاء لم ينته.. تحذيران من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

مصراوي Masrawy

11:04 ص الأحد 07 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، كما يوجد زيادة في فترات سطوع الشمس، وارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وأضاف الخبراء: يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرب، والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

ونصح الخبراء المواطنين بعدم الانخداع في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، فما زال فصل الشتاء مستمرا، محذرين من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 24 -12 حتى الاثنين المقبل، والسواحل الشمالية 21- 14، والمناطق الجنوبية من 26 حتى 31 درجة نهارا، ثم يحدث ارتفاع في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الأسبوع وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 28 - 16، السواحل الشمالية 26-17، جنوب الصعيد 33- 15.

كما حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد من كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية، والتي تكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال سيناء.​

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