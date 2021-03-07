بأكبر طراز طائرات في العالم.. "طيران الإمارات" تقرر زيادة رحلة يومية إلى القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، في بيان لها اليوم الأحد، تشغل رحلة يومية ثانية إلى القاهرة، ابتداء من غدٍ، بطائرة من طراز إيرباص A380 الأكبر في العالم؛ لتلبية الطلب على الارتفاع المستمر في أعداد الركاب على خط (القاهرة- دبي).

وقال إبراهيم غانم، مدير "طيران الإمارات" في مصر وليبيا: مصر وجهة مهمة لطيران الإمارات، ونحن في بحث دائم عن وسائل لتنمية رحلاتنا في هذه السوق، وسوف يتيح تشغيل رحلة يومية ثانية بطائرة A380 إلى القاهرة الفرصة أمام أعداد أكبر من الركاب لتجربة المنتجات الرائدة لهذه الطائرة، كما سيعزز أمامهم خيارات السفر .

وأضاف غانم أنه اعتبارًا من غدٍ تعمل رحلتا طيران الإمارات، بطائرة إيرباص A380 بتقسيم الدرجات الثلاث، ويستمتع الركاب في جميع الدرجات بأكثر من 4500 قناة تعرض الأفلام والبرامج التليفزيونية والموسيقى والألعاب، مع مجموعة رائعة من المحتوى العربي، عبر نظام الشركة الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز على جوائز عالمية، كما يستمتع ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بصالة طيران الإمارات الخاصة في مطار القاهرة الدولي، التي أعيد افتتاحها مؤخراً مع اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب.

وأشار مدير "طيران الإمارات" في مصر وليبيا إلى أنه يمكن للركاب السفر بثقة، وذلك مع مبادرة طيران الإمارات الأولى من نوعها على مستوى صناعة الطيران العالمية توفير تأمين السفر متعدد المخاطر، وتغطية "كوفيد-19"، وتقدم طيران الإمارات هذه التغطية من دون أية تكلفة إضافية على جميع التذاكر الصادرة اعتبارًا من ديسمبر الماضي، ويتضمن العرض بالإضافة إلى التغطية الطبية لـ"كوفيد-19"، مخصصات للحوادث الشخصية أثناء السفر، وتغطية الرياضات الشتوية، وفقدان المتعلقات الشخصية، واضطراب برامج الرحلات بسبب إغلاق المجال الجوي على غير توقع، ونصائح أو تحذيرات السفر.. وغيرها .