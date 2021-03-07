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مصراوي Masrawy

كتب-محمد سامي:

قال رؤساء شركتَي الجملة المصرية والعامة إنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازنهما، التي يصل عددها إلى 1500 مخزن جملة تنتشر بمحافظات الجمهورية؛ لصرفها لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني تقوم بصرف السلع التموينية للمواطنين.

وأضاف رؤساء مجالس إدارات الشركتَين، في بيان لهما اليوم الأحد، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية لا يقل عن ثلاثة أشهر بكل مخزن، مؤكدين وجود سلسلة إمدادات دائمة يوميًّا من مخازن الجملة الكبيرة التابعة لوزارة التموين، وكذلك الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، والتي تنتج كل أنواع السلع الغذائية؛ من زيوت وأرز وسكر ومكرونة، إضافة إلى التعاقدات التي تتم مع شركات القطاع الخاص من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا حول ما يتم صرفه من السلع الغذائية التي تصرف على بطاقات الدعم.

وأفاد التقرير أن شركتَي الجملة تقومان بصرف 5000 طن سكر يومي من السلعة على بطاقة الدعم وما يقارب الـ3500 إلى 4000 طن من زيت الطعام يوميًّا على بطاقة الدعم، وألف طن يومي من الأرز، وما يقارب الـ500 طن من المكرونة، وذلك في ضوء متوسطات الاستهلاك.

وأكد التقرير الوارد من الشركتَين أن نسب التنفيذ من صرف المقررات التموينية حتى اليوم تسير بانتظام وحسب المتوسطات ومخططات الإمداد المحددة.

وشدد المصيلحي على قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمرور الميداني والمتابعة اليومية على مخازن ومنافذ صرف السلع التموينية؛ للتأكد من انتظام صرف السلع للمواطنين بشكل منضبط ومنتظم.

وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي آمن من كل السلع الغذائية؛ سواء في السكر أو الأرز أو القمح أو الزيت أو المكرونة أيضًا، وكذا اللحوم والدواجن.

وأشار المصيلحي إلى أن هيئة السلع التموينية قد تعاقدت في اليومين الماضيين على 78 ألف طن زيت صويا خام؛ لتعزيز الرصيد الاستراتيجي من الزيت الخام لمدة كفاية، 5 أشهر، مضيفًا أن موسم توريد بنجر السكر وقصب السكر سوف يزيد من الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة السكر بعد زيادة إنتاجية الفدان إلى 20% وزيادة المساحة إلى 640 ألف فدان بنجر مقارنة بالعام الماضي، وأكد أن إنتاج مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي.