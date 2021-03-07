أخبار عاجلة

روسيا.. 9.2 ألف إصابة و459 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة -
التدريب التقني يعتمد تحديث ضوابط مكافأة التفوق العلمي للمتدربين والمتدربات -
الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن -
وزارة الصحة تفعّل أنشطة اليوم العالمي للكلى -
مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا -
"خزان مياه استراتيجي للسعوديين".. رؤية يبلورها مختص: هذا شريط الحياة! -
يونيليفر تزيل كلمة "الطبيعي" لتطلق رؤية إيجابية جديدة للجمال -
فيديو.. هبوط "فاشل" لأكبر طائر بحري في العالم -
"عِشْ بصحة": لقاحات كورونا تخفّض معدل الوفيات بنسبة 84% -
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

يصل إلى 9000 طن.. "": ضخ يومي للزيت والسكر بمنافذ صرف السلع التموينية

Print
يصل إلى 9000 طن.. "التموين": ضخ يومي للزيت والسكر بمنافذ صرف السلع التموينية يصل إلى 9000 طن.. "": ضخ يومي للزيت والسكر بمنافذ صرف السلع التموينية

مصراوي Masrawy

11:00 ص الأحد 07 مارس 2021

كتب-محمد سامي:

قال رؤساء شركتَي الجملة المصرية والعامة إنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازنهما، التي يصل عددها إلى 1500 مخزن جملة تنتشر بمحافظات الجمهورية؛ لصرفها لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني تقوم بصرف السلع التموينية للمواطنين.

وأضاف رؤساء مجالس إدارات الشركتَين، في بيان لهما اليوم الأحد، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية لا يقل عن ثلاثة أشهر بكل مخزن، مؤكدين وجود سلسلة إمدادات دائمة يوميًّا من مخازن الجملة الكبيرة التابعة لوزارة ، وكذلك الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، والتي تنتج كل أنواع السلع الغذائية؛ من زيوت وأرز وسكر ومكرونة، إضافة إلى التعاقدات التي تتم مع شركات القطاع الخاص من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا حول ما يتم صرفه من السلع الغذائية التي تصرف على بطاقات الدعم.

وأفاد التقرير أن شركتَي الجملة تقومان بصرف 5000 طن سكر يومي من السلعة على بطاقة الدعم وما يقارب الـ3500 إلى 4000 طن من زيت الطعام يوميًّا على بطاقة الدعم، وألف طن يومي من الأرز، وما يقارب الـ500 طن من المكرونة، وذلك في ضوء متوسطات الاستهلاك.

وأكد التقرير الوارد من الشركتَين أن نسب التنفيذ من صرف المقررات التموينية حتى اليوم تسير بانتظام وحسب المتوسطات ومخططات الإمداد المحددة.

وشدد المصيلحي على قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمرور الميداني والمتابعة اليومية على مخازن ومنافذ صرف السلع التموينية؛ للتأكد من انتظام صرف السلع للمواطنين بشكل منضبط ومنتظم.

وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي آمن من كل السلع الغذائية؛ سواء في السكر أو الأرز أو القمح أو الزيت أو المكرونة أيضًا، وكذا اللحوم والدواجن.

وأشار المصيلحي إلى أن هيئة السلع التموينية قد تعاقدت في اليومين الماضيين على 78 ألف طن زيت صويا خام؛ لتعزيز الرصيد الاستراتيجي من الزيت الخام لمدة كفاية، 5 أشهر، مضيفًا أن موسم توريد بنجر السكر وقصب السكر سوف يزيد من الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة السكر بعد زيادة إنتاجية الفدان إلى 20% وزيادة المساحة إلى 640 ألف فدان بنجر مقارنة بالعام الماضي، وأكد أن إنتاج من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: وصول جثمان المصري المقتول بـ 5 رصاصات بالسعودية إلى القاهرة اليوم

القوى العاملة: وصول جثمان المصري المقتول بـ 5 رصاصات بالسعودية إلى القاهرة اليوم

الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية