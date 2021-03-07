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روسيا.. 9.2 ألف إصابة و459 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
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الخميس 11 مارس 2021 11:27 صباحاً
التدريب التقني يعتمد تحديث ضوابط مكافأة التفوق العلمي للمتدربين والمتدربات
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الخميس 11 مارس 2021 11:27 صباحاً
الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن
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الخميس 11 مارس 2021 11:27 صباحاً
وزارة الصحة تفعّل أنشطة اليوم العالمي للكلى
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الخميس 11 مارس 2021 11:27 صباحاً
مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا
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الخميس 11 مارس 2021 11:27 صباحاً
"خزان مياه استراتيجي للسعوديين".. رؤية يبلورها مختص: هذا شريط الحياة!
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الخميس 11 مارس 2021 11:27 صباحاً
يونيليفر تزيل كلمة "الطبيعي" لتطلق رؤية إيجابية جديدة للجمال
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الخميس 11 مارس 2021 11:27 صباحاً
فيديو.. هبوط "فاشل" لأكبر طائر بحري في العالم
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الخميس 11 مارس 2021 11:27 صباحاً
"عِشْ بصحة": لقاحات كورونا تخفّض معدل الوفيات بنسبة 84%
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الخميس 11 مارس 2021 11:27 صباحاً
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الخميس 11 مارس 2021 11:27 صباحاً
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8 الصبح - مصر تفتح أسواقا جديدة لتصدير الغاز .. وقراءة في أخر جهود تطوير قطاعات الطاقة المختلفة
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DMC
الأحد 07 مارس 2021 11:09 صباحاً
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