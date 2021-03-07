أخبار عاجلة

روسيا.. 9.2 ألف إصابة و459 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة -
التدريب التقني يعتمد تحديث ضوابط مكافأة التفوق العلمي للمتدربين والمتدربات -
الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في هيوستن -
وزارة الصحة تفعّل أنشطة اليوم العالمي للكلى -
مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا -
"خزان مياه استراتيجي للسعوديين".. رؤية يبلورها مختص: هذا شريط الحياة! -
يونيليفر تزيل كلمة "الطبيعي" لتطلق رؤية إيجابية جديدة للجمال -
فيديو.. هبوط "فاشل" لأكبر طائر بحري في العالم -
"عِشْ بصحة": لقاحات كورونا تخفّض معدل الوفيات بنسبة 84% -
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كورونا في بريطانيا: لندن تتخذ غدا أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية

Print
كورونا في بريطانيا: لندن تتخذ غدا أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية كورونا في بريطانيا: لندن تتخذ غدا أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية

مصراوي Masrawy

10:41 ص الأحد 07 مارس 2021

وكالات:

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن إعادة فتح مدارس إنجلترا لجميع الطلاب غدا الاثنين ستمثل أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، حسبما نقلت وكالة رويترز الاخبارية.

وأعلن جونسون خارطة طريق لرفع إجراءات العزل العام تتضمن فتح المدارس أولا، ويليه في مراحل لاحقة التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الاختلاط بالآخرين، وإعادة فتح المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية، وأماكن أخرى.

وتأمل في إزالة جميع القيود القانونية المتبقية على التواصل مع الآخرين في المرحلة النهائية التي لن تحدث قبل 21 يونيو.

وقالت الحكومة إن كل خطوة في خارطة الطريق ستعتمد على مستوى حالات الإصابة بكوفيد-19. وتأمل في أن يتم احتواء الجائحة من خلال برنامج لقاح يجري خلاله بالفعل تطعيم نحو 22 مليون شخص، بالإضافة إلى الاختبارات المنتظمة للكشف عن كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: وصول جثمان المصري المقتول بـ 5 رصاصات بالسعودية إلى القاهرة اليوم

القوى العاملة: وصول جثمان المصري المقتول بـ 5 رصاصات بالسعودية إلى القاهرة اليوم

"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب

"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب

رئيس الحكومة السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار

رئيس الحكومة السودانية يصل القاهرة.. ومدبولي يستقبله بالمطار

الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

الصحة: استقبال أول مجموعة من مصابي الثورة السودانية لاستكمال علاجهم بمصر

شبكة عيون الإخبارية