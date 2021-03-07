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اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية في أعقاب التطعيم بلقاح مضاد لكورونا

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اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية في أعقاب التطعيم بلقاح مضاد لكورونا اليابان تسجل حالة ثانية لفرط الحساسية في أعقاب التطعيم بلقاح مضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

10:36 ص الأحد 07 مارس 2021

طوكيو- (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة اليابانية أنه تم تسجيل حالة ثانية لفرط الحساسية التي تصيب أجهزة حيوية بالجسم، في أعقاب التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا في البلاد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن موظفة بالرعاية الصحية في العشرينات من عمرها، تعرضت لطفح جلدي، بعد حوالي 25 دقيقة من التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا أمس الأول الجمعة. وأعقب ذلك أعراض أخرى مثل السعال والحمى وضغط الدم المنخفض وصعوبة في التنفس.

وكانت قد تلقت اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتيك".

وتعافت المرأة بعد تلقيها العلاج. وذكرت المؤسسة الطبية التابعة لها أن تلك الأعراض مرتبطة باللقاح.

وكانت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية قد نقلت أمس السبت عن وزارة الصحة اليابانية قولها أنه تم تسجيل أول حالة لفرط الحساسية الحاد، التي تصيب أجهزة حيوية بالجسم، ناجمة عن التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

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